Završen skup na Slaviji, studenti ponovo zatražili raspisivanje izbora
Skup je završen oko 20 časova, a govornici su predstavili deo studentskog političkog programa iz oblasti pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, poljoprivrede, kulture i drugih sfera.
Student Elektrotehničkog fakulteta Andrej Tanko poručio je u svom obraćanju sa bine na Slaviji da vizija Srbije u kojoj žele da žive i ostanu - nikada nije bila bliža.
"Izbori koji nam slede, naša su šansa da konačno ostvarimo naše obećanje - poštenu vlast, slobodu i dostojanstven život", rekao je Tanko.
Dodao je da oni kao studenti možda nemaju u svakom trenutku sve odogovore, ali imaju "tim ljudi koji zna, ume i može da sprovede u delo plan ozdravljenja i oporavka Srbije".
"Imamo timove stručnjaka za ekonomiju, zdravstvo, poljoprivredu, energetiku, obrazovanje, ekologiju i za sva druga pitanja, ali da bismo pobedili, potreban nam je svako od vas", dodao je on.
Poručio je da će studenti u blokadi već sutra građanima uputiti mejlove povodom počeka obuke za kontrolu izbora, dodajući da će biti na svakom biračkom mestu širom Srbije, kao i da će pre toga "pokucati na svaka vrata".
"Večeras je 'Slavija, ti i ja', a već sutra je 'Srbija, ti i ja'. Studenti pobeđuju", poručio je Tanko i pozvao okupljene da skandiraju tu parolu.
Studentkinja Psihologije Lena kazala je da su studentski zahtevi postali zahtevi svih građana, te ponovila da od 5. maja akademci traže raspisivanje izbora, ali da vlast izbegava da to učini.
Ona je rekla okupljenima da institucije godinama ne rade svoj posao, a da je tužilaštvo krivo što ne kažnjava one koji su umešani u korupciju i kriminal.
"Ovaj režim vlada tako što za istim stolom sede policajci, kriminalci i premijeri. Vladaju tako što se međusobno ubijaju i onda bi to da sakriju (...) Jesmo li za Srbiju ili smo za mafiju? Srbija pobeđuje kada studenti pobeđuju", rekla je ona.
Tužiteljka Bojana Savović ocenila je da država u kojoj se zakoni ne primenjuju, ili se primenjuju selektivno, prestaje da bude država i postaje "mafijaška organizacija".
"Ovo što mi živimo svaki dan - bombe, iznude, mafijaški obračuni, to nije država. To je anarhija. I to što tužioci koji se nalaze na rukovodećim pozicijama štite vlast, a ne zakon, to samo govori o dubini krize u kojoj se naše društvo nalazi", ocenila je Savović.
Studenti, prema njenim rečima, danas traže ono što je minimum svakog demokratskog društva - pravdu, jednaku primenu prava i odgovornost, a na institucijama je da pokažu da zakoni nisu mrtvo slovo na papiru, već da zaista pružaju zaštitu građanima.
"Nijedna politička kriza nikada nije rešena silom, ali svaka politička kriza može početi da se rešava istinom, jednakom primenom prava i odgovornošću", rekla je Savović i pozvala pravosuđe da primenjuje zakone, a ljude koji rade u njemu na institucionalnu hrabrost.
Profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu Radomir Sajičić kazao je da aktuelna vlast postavlja za direktore škola "lojaliste koji uništavaju obrazovanje", a kritikovao je i osnivanje novih fakulteta koje vlast podržava.
"Umesto univerziteta koje osniva vlast, razvijaćemo naše postojeće univerzitete. Domaća inteligencija će ovladavati tehnologijama 21. veka, naši izuzetni ljudi koji rade u inostranstvu, biće spremni da se vrate i pomognu", rekao je profesor.
On je kazao da stanovništvo mora biti spremno da se izbori za svoja građanska prava "jer sloboda nema cenu".
Govor je završio uzvikom "Studenti pobeđuju".
Rektorka Univerziteta umetnosti Mirjana Nikolić u svom govoru je poručila da želi da beskopromisno da glas protiv korupcije, nasilja, bahatosti i nepoštovanja zakona, navodeći da je to ono čega se aktuelna vlast najviše plaši.
"Ova vlast se plaši uzdignutog indeksa na kraju pozorišne predstave i na kraju koncerta. Plaši se onih koji postavljaju pitanja, onih koji pitaju šta je sa korupcijom, onih koji traže pravdu i dostojanstvo", ocenila je Nikolić.
Navela je da su okupljeni danas na Slaviji "kao patriote koje brane svoje pravo i svoju državu", koji poručuju da kultura, umetnost, obrazovanje i mediji nisu ishod, već polazište svega.
"Bez slobodnih medija nema slobodnog društva, bez kulture nema budućnosti. I zato uzdignute glave zahtevamo promene, do kojih mora doći, jer studenti pobeđuju", ocenila je Nikolić.
Doktor Ilija Srdanović kazao je da će nakon promene vlasti biti neophodno decentralizovati zdravstveni sistem i posvetiti više pažnjama ambulantama i domovima zdravlja.
"Instituti i klinički centri treba da se bave naučnoistraživačkim radom i edukacijom, a u svakom većem gradu treba da postoje opšte bolnice koje će ih rasteretiti. Mi trenutno nemamo razvijenu mrežu opštih bolnica", kazao je Srdanović.
Po njegovim rečima, država kreči zgrade i kupuje skupe aparata, ali ne ulaže u edukaciju ljudi koji su "stub zdravstvenog sistema".
Sindikalni rukovodilac u penziji Jugoslav Ristić govorio je o, kako je naveo, nepočinstvima koja su počinjena prema radnicima u Srbiji, ističući da oni imaju samo jedan interes - da dođe do promena kada je u pitanju politika jeftine radne snage.
"Srbija je danas jedna siromašna zemlja obespravljenih ljudi. Ponovo imamo ljude koji rade i od svog rada ne mogu da žive. Delovi Srbije se prazne od zarada od kojih ne može da se živi", naveo je Ristić.
Prema njegovim rečima, da bi bilo bolje - moraju svi da budu zajedno, jer dok radnicima u proizvodnji ne bude bolje, neće moći da bude ni u obrazovanju, ni u zdravstvu, ni u kulturi.
"Zato, svi radnici imaju samo jedan interes - da dođe do promena, da se napusti ova politika jeftine radne snage. Kada studenti budu odlučivali, na prvom mestu biće naši radnici, a ne strani investitori", rekao je Ristić i obećao izmene Zakona o radu.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Aleksandar Sedlar ocenio je da se mora pratiti vizija agrara i da današnje generacije moraju biti "mnogo bolji preci, nego što su trenutno potomci".
"Moramo da vratimo selo u život, da vratimo decu u naše seoske škole. Moramo da realizujemo našu agrarnu viziju. I moramo da podržimo i priznamo seljaka kao nosioca ekonomskog razvoja, partnera u glavnom poslu Srbije - proizvodnji hrane, a ne da ga posmatramo kao socijalni slučaj kome obećavamo subvencije ili podsticaje", istakao je Sedlar.
Istakao je da država može biti nezavisna i slobodna ako ima zdravstveno bezbednu hranu i čistu vodu, postavljajući pitanje da li će to imati "ako ispuni viziju i misiju Rio Tinta".
"Hoće li Srbija sa Rio Tintom u nezavisnost i slobodu? Neće kopati", uzviknuo je Sedlar u čemu mu se pridružio i veliki broj okupljenih na protestu.
Nastavnica srpskog jezika Marija Vulović iz Čajetine kazala je da studentska borba nije nešto šta se tiče "kruga dvojke", već da protivnici vlasti čine većinu u Srbiji.
"Cela Srbija se bori za slobodu, zato smo ovde danas. Celog života živim pošteno i dojadilo mi je da živim u zemlji gde se bezobrazluk nagrađuje, korupcija servira kao normalnost, dilome kupuju, a podobni nagrađuju", kazala je profesorka.
Ona je izjavila da studentska borba vodi ka slobodi i da su studenti osvestili građane i podstakli ih da ustanu i pobune se.
"Pobediće indeks, a ne partijska knjižica. Nama je mesto uz ovu decu. Nije ovo ni levica ni desnica. Ovo je kičma koja se uspravila i zato Srbija pobeđuje, jer studenti pobeđuju", rekla je nastavnica.
Glumac Aleksandar Srećković zvani Kubura kazao je da su studenti najhrabriji deo društva i da su tokom prethodne godine pokazali strpljenje, pamet i probudili hiljade ljudi.
"Ovo je borba za opstanak, borba protiv potpunog uništenja i istrebljena našeg naroda", naveo je glumac.
Dvanaest studenata izrecitovalo je na kraju skupa pesmu "Drveni mač" Ljubomira Simovića.
"Ja ću da ustanem, zgažen, zgromljen, tlačen, na čelične vojske sa drvenim mačem! Deci koja cvile, majkama što plaču, doneću slobodu na drvenom maču", horski su izgovorili akademci.
Na Slaviji je danas nešto posle 18 sati počeo studentski skup na kojem je najavljeno da će biti predstavljen i deo studentskog političkog programa.
Na protest je došlo više desetina hiljada ljudi iz različitih delova grada.
Saobraćaj u svim okolnim ulicama oko Slavije je još uvek blokiran.
Policijska vozila, čiju kolonu je predvodio autobus, nastavila su ka Bulevaru kralja Aleksandra, javio je reporter agencije Beta.
Sa platoa ispred glavnog ulaza u Skupštinu Srbije okupljeni su preko Trga Nikole Pašića prešli ka Pionirskom parku, dok je deo policijskog kordona, koji je bio ispred platoa Skupštine grada Beograda prešao do zgrade Parlamenta.
U Pionirski park, iz koga odjekuje muzika, povremeno pristižu grupe ljudi među kojima ima i dosta mladih.
Istovremeno, studenti i građani su na trgu Slavija i okolnim ulicama gde bi u 20 časova trebalo da bude završen studentski skup.
Saobraćaj preko Trga Nikole Pašića gotovo da se ne odvija, tek povremeno prođe poneko vozilo, javlja reporter agencije Beta.
Policijski kordon koji je bio raspoređen kod Skupštine, posle desetak minuta vratio se na početni položaj, ispred Pionirskog parka.
Građani trenutno mogu slobodno da prođu preko Trga Nikole Pašića, a iako su neki od njih nosili bedževe u znak podrške studentima, do sada nije bilo verbalnih incidenata.
Kolona građana i studenata iz pravca Pravnog fakulteta se i dalje Beogradskom ulicom spušta ka Trgu Slavija, javlja reporter agencije Beta.
U obližnjoj Krunskoj ulici takođe ima ljudi, a tu je i saobraćajna policija koja je obustavila saobraćaj.
Građani i studenti i u ovom delu grada prave buku izražavajući time nezadovoljstvo ponašanjem vlasti.
Mnogi od njih nose majice i bedževe s natpisima "Studenti pobeđuju".
Ni u ovom delu grada nema uniformisane policije.
Iz Pionirskog parka, gde su pristalice vlasti, oko 17.30 odjekivala je muzika, a u taj ograđeni prostor ulazile su grupe ljudi koje su propuštali redari.
Ispred ulaza u Pionirski park postavljen je kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija.
Oko 18 časova kroz raskrsnicu Krunske i Beogradske ulice prošlo je jedno policijsko vozilo, a okupljeni su zbog toga negodovali, ali nije bilo incidenata.
Kolone su ranije danas krenule od Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, Pravnog fakulteta, kao i sa Trga republike i kružnog toka kod Autokomande.
Do Slavije se zbog mase ljudi ni iz jednog pravca ne može doći vozilima, a automobili ne mogu ka centru Beograda da prođu ni preko Brankovog mosta i mosta Gazela iz Novog Beograda, kao ni od stadiona Rajko Mitić, a ne mogu ni Ulicom Kneza Miloša ni drugim centralnim saobraćajnicama.
Saobraćaj na kružnom toku na Slaviji blokiran je oko 17 časova, kada je više hiljada građana izašlo na kolovoz sat vremena uoči zvaničnog početka studentskog protesta.
Na čelu kolone koja je krenula sa Trga republike uz akademce u zelenim prslucima je i velika maketa drevnog konja sa transparentom "Studenti pobeđuju", javio je reporter agencije Beta.
Ta kolona prolazila je duže od 30 minuta pored zgrada Gradske skupštine i Predsedništva Srbije. U parku između te dve zgrade, iza metalne ograde koja već godinu dana ograđuje improvizovani kamp pristalica vlasti u Pionirskom parku, bio je postavljen trostruki kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija, javio je reporter agencije Beta.
Grupa od nekoliko hiljada građana i studenata iz Zemuna pošla je oko 16 časova.
Takođe u 17 časova, hiljade studenata i građana pošle su i od kružnog toka na Autokomandi i prošle Bulevarom oslobođenja pored Hrama Svetog Save.
Građani nose zastave fakulteta i zborova građana, prave buku i skandiraju "Pumpaj!" i "Hoćemo izbore".
Studenti i građani su svi stalno pravili buku i skandirali protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i na račun policije, ali incidenata nije bilo.
Tokom prolaska kolone iz obližnjeg Pionirskog parka gde se celog dana okupljaju pristalice vlasti, s razglasa je glasno puštana "patriotska muzika".
Policija je oko 17.20 postavila još jedan preventivni kordon kod novinarskog ulaza u zgradu Predsedništva.
Brojni građani nose majice "Studenti pobeđuju", a u koloni su zastave aktivista iz raznih krajeva Srbije.
Nekoliko manjih incidenata kod Pionirskog parka, Đukanović pozvao na 'ignorisanje cirkuzanata'
Ispred Pionirskog parka u centru Beograda, gde više od godinu dana borave pristalice vlasti, danas je došlo do nekoliko manjih incidenata između onih koji se nalaze u ograđenom parku i onih koji su prolazili pored na putu ka studentskom protestu na Trgu Slavija.
Na društvenim mrežama ima nekoliko snimaka verbalnih i manjih fizičkih obračuna, tokom kojih je policija razdvajala učesnike.
U Pionirskom parku od podneva traje okupljanje tokom kog se pušta "patriotska muzika", u prostor koji je ograđen od marta prošle godine ulaze uglavnom grupe mlađih muškaraca, ali i poslanici Srpske napredne stranke (SNS), dok je ostalima ulaz zabranjen.
Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Đukanović pozvao je ranije na društvenoj mreži Iks (X) sve koji podržavaju politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića da "ignorišu cirkuzante koji će danas ići na Slaviju".
"Cirkus je došao u naš grad, klovnovi će se glupirati, dreseri će imati tačku gde će terati prisutne na majmunisanje 'I ko ne skače taj je ćaci' (...) Pustite ih, to je neozbiljan svet i ne obraćajte pažnju na njih. Posle predstave cirkus odlazi, nastaje otrežnjenje i idemo dalje", naveo je Đukanović.
Hiljade građana na četiri mesta u Beogradu uoči studentskog protesta na Slaviji
Na četiri mesta u Beogradu, gde je u 13 i 14 časova počelo okupljanje za organizovan odlazak na studentski protest koji u 18 časova počinje na Trgu Slavija, u centru grada, okupile su se hiljade građana, a na svim tim mestima su veliki transparenti "Studenti pobeđuju".
Prvi skup, od 13 časova, počeo je kod Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, dok su u 14 časova počeli skupovi na Trgu republike, kod kružnog toka kod Autokomande i kod Pravnog fakulteta.
Plan je da se kolona iz Zemuna uputi ka Slaviji u 16 časova, dok će učesnici ostala tri okupljanja na protest poći oko 17 časova.
Manja okupljanja u organizaciji zborova građana organizovana su na više mesta u Beogradu, dok brojni građani u organizovanim auto i moto kolonama dolaze ka glavnom gradu iz svih krajeva Srbije - od Novog Sada do Niša.
Na Trgu republike oko 15 časova bilo je nekoliko hiljada građana, gde su studenti u blokadi i zborovi građana postavili više desetina štandova.
Saobraćaj u ulicama oko Trga republike funkcioniše neometano, a prisutno je nekoliko vozila saobraćajne policije, javio je reporter agencije Beta.
Na skupu kod Pravnog fakulteta, studenti i drugi građani su zauzeli kolovoz od raskrsnice kod fakulteta, do dela Bulevara kralja Aleksandra kod Hotela "Metropol".
Na oba kraja tog prostora u Bulevaru kralja Aleksandra stoje akademci u zelenim prslucima kao obezbeđenje, a u međuprostoru su štandovi i sve protiče mirno, javio je reporter agencije Beta.
Student Nenad sa Filološkog fakulteta rekao je agenciji Beta da studenti zajedno s bajkerima obezbeđuju te skupove, kao i da ne očekuju da će biti incidenata.
Skup u Zemunu organizovan je ispred Poljoprivrednog fakulteta, gde okupljene zabavlja muzički hiphop sastav "Beogradski sindikat".
Kao i na ostalim skupovima, i u Zemunu je postavljeno više štandova studenata, zborova i drugih organizacija koje podržavaju studente, na kojima je bazar i štampanje "Studenti pobeđuju" na majicama onih koji to žele.
Četvrti skup održava se na kružnom toku kod petlje Autokomanda, gde je takođe nekoliko hiljada građana izašlo na kolovoz i blokiralo saobraćaj.
Na Trgu Slavija, gde u 18 časova treba da počne protest, saobraćaj je oko 15 časova funkcionisao neometano, dok su studenti postavljali binu sa dva velika led-ekrana kod hotela koji nosi ime tog trga.
U Pionirskom parku kod Trga Nikole Pašića, gde se više od godinu dana nalazi improvizovani kamp sa pristalicama vlasti, od podneva traje okupljanje na kom se sa razglasa pušta "patriotska muzika", dok povremeno u taj prostor ulaze manje grupice uglavnom mlađih ljudi.
U neposrednoj blizini parka i obližnje Skupštine Srbije, nalazi se veliki broj policijskih vozila, kombija i autobusa, kao i različite jedinice s opremom za razbijanje demonstracija.
(Beta, 23.05.2026)