"Danas niko nije pumpao kao hrvatski mediji": Brnabić sa Lidijom Vukićević i Markom Kešeljom u Pionirskom parku: "Drago mi je što je skup na Slaviji prošao mirno i što je bio prijavljen"

Brnabić je rekla da na protestu studenata u blokadi nema novih planova, programa ili ideja za Srbiju i dodala da je važno da sve bude mirno Poručila je da okupljeni u Pionirskom parku žele da podrže predsednika Vučića i da ne žele nasilnu promenu vlasti Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, rekla je da se danas ljudi okupljaju u Pionirskom parku okupljaju da "proslave pobedu nad obojenom revolucijom" i da pokažu da ne žele nasilnu promenu vlasti na ulici.