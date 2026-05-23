(Foto, video) Drama na auto-putu Vozač zaspao za volanom, šleper potpuno smrskao zaštitnu ogradu kod isključenja za Smederevo…

Šleper je izgubio kontrolu i udario u zaštitnu ogradu iz nepoznatih razloga Na auto-putu kod isključenja za Smederevo desila se saobraćajna nezgoda sa šleperom Na auto-putu kod isključenja za Smederevo došlo je do saobraćajne nezgode kada je šleper, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu i udario u zaštitnu ogradu. - Na svu sreću nije bilo vozila u blizini. Pretpostavlja se da je vozač zaspao za volanom - rekao je za RINU jedan od očevidaca saobraćajne