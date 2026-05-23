Nesreća u rudniku u Kini: Najmanje četiri osobe stradale od smrtonosnog gasa, a 90 zarobljeno pod zemljom

Nesreća se dogodila u rudniku Ljušenj, gde je u trenutku incidenta radilo 247 rudara Još 90 rudara je ostalo zarobljeno pod zemljom, od kojih je 16 u kritičnom stanju Najmanje četiri osobe su poginule, a 90 je ostalo zarobljeno danas pod zemljom nakon što je nivo ugljen-monoksida premašio dozvoljene granice u rudniku uglja u gradu Čangži, u severnoj kineskoj provinciji Šansi, saopštile su kineske vlasti Nesreća se dogodila u 21.43 sati po lokalnom vremenu u rudniku