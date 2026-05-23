Počinju pljuskovi, grmljavina i grad! Jako nevreme pred vratima Srbije, RHMZ se ponovo hitno oglasio, popaljeni alarmi, ovi delovi zemlje prvi na udaru u naredna tri sata

U oblasti Homolja i Pčinjskog okruga očekuju se lokalno intenzivnije nepogode sa mogućnošću pojave grada.

Vetar će biti slab do umeren, na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno jak, severnog i severozapadnog pravca. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je danas da će u oblasti od istočne i jugoistočne Srbije preko Pomoravlja i Šumadije do juga Srbije u naredna tri časa biti povremenih kratkotrajnih pljuskova i grmljavine, dok će u oblasti Homolja i Pčinjskog okruga lokalno biti intenzivniji uz grad. Kako je saopštio RHMZ, vetar slab i