Projekat od važan za region: Maćut: Na projektu izgradnje aerodroma Trebinje radi se ozbiljno

Macut je istakao da će Srbija nastaviti da bude pouzdan partner Republici Srpskoj Sastanku su prisustvovali ministri, ambasador i drugi zvaničnici iz Srbije i Republike Srpske Premijer Srbije Đuro Macut rekao je danas u Trebinju da se na projektu izgradnje aerodroma u tom gradu radi ozbiljno i da postoji jasna namera da se privede kraju.

Macut je rekao da je sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem u Trebinju razgovarao o izgradnji aerodroma, kao i o koracima koje je potrebno preduzeti kako bi se taj važan projekat uspešno realizovao, prenosi Srna. Kako je istakao, u prethodnom periodu završen je značajan deo planske i projektno-tehničke dokumentacije za aerodrom. "To pokazuje da se na ovom projektu radi ozbiljno i sistematično i da postoji jasna namera da se on privede kraju u interesu građana