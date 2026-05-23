"Sa dubokom tugom primio sam vest" Vučić uputio saučešće građanima Kine i porodicama poginulih u eksploziji rudnika

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je telegram saučešća predsedniku Kine povodom nesreće u rudniku uglja u provinciji Šansi Vučić je naglasio da Srbija deli bol sa kineskim narodom i ceni bliske odnose između dve zemlje.ž Predsednik Republike Srbiјe Aleksandar Vučić uputio јe telegram saučešća predsedniku Narodne Republike Kine Si Đinpingu, građanima Kine i porodicama nastradalih u nesreći u rudniku uglja u provinciјi Šansi na severu Kine. Prenosimo u