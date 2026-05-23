(Video) Policija mu upala u stan, on podigao ruke i naslonio se na zid. Ovako je uhapšen Miloš Kovačević nakon što je pozivao da se dronom gađaju aerodrom, Hram Svetog Save i drugi objekti u Beogradu

On je preko Fejsbuk stranice 'Slobodna Vojvodina' javno podsticao na upotrebu dronova sa eksplozivom radi napada na važne objekte.

Meta su bili vojni i policijski objekti, aerodrom Batajnica, Hram Svetog Save, zgrada SANU i drugi značajni objekti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv terorizma, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. K. (1985) iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Kako se