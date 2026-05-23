Skup na poziv studenta u blokadi na Trgu Slavija je završen, incidenti na ulicama Beograda

Studenti u blokadi zatražili su sa večerašnjeg skupa na Slaviji da predstavnici vlasti raspišu izbore.

Skup je završen oko 20 časova, a prilikom razilaska učesnika, dogodili su se incidenti kod Pionirskog parka i okolnim ulicama u centru grada. Prema pisanju Bete grupa građana je bacala pirotehnička sredstva u pravcu policijskog kordona, koji se nalazio u ulici Kralaj Milana. Policija je podigla štitove i počela da potiskuje građane ka ulici Kneza Miloša, a tu je i uhapšen jedan od maskiranih muškaraca. Nereda je bilo i u delu Bulevara Kralja Aleksandra, gde je