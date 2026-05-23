Uoči skupa na Slaviji, studenti i građani na više mesta, policija uglavnom oko Skupštine

Studenti u blokadi u subotu u Beogradu organizuju skup na kome bi, prema najavama, trebalo da predstave deo svog programa.

Očekuje se dolazak akademaca, aktivista i građana iz drugih delova Srbije. Skup nazvan " Ti i ja, Slavija, jer studenti pobeđuju" biće održan na Trgu Slavija sa početkom u 18.00. Najavljeno je da će trajati do 20.00 a prethodiće mu okupljanja na četiri lokacije u Beogradu, odakle će kolone, uoči početka skupa, krenuti ka Slaviji. Studenti su ranije izneli zahtev za raspisivanje izbora, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio u četvrtak da će izbori u Srbiji