MOL: Pregovori o kupovini NIS-a u završnoj fazi

Danas pre 2 sata  |  Fonet
Generalni direktor mađarske kompanije MOL Žolt Hernadi izjavio je danas da su pregovori o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) ušli u završnu fazu i da kompanija veruje da bi transakcija bila korisna za sve strane, prenosi N1. „Tokom prethodnih meseci ostvarili smo značajan napredak.

Ušli smo u završnu fazu veoma složenih pregovora. Optimistični smo, ali određeni uslovi i detalji još treba da budu usaglašeni“, rekao je Hernadi. Izjava je data povodom odobrenja američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC), koja je danas za MOL produžila rok za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom do 6. juna. Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović ranije danas je potvrdila da je Srbija obaveštena o produžetku roka i da Vlada nastavlja
