Student: Zajedno sa bajkerima obezbeđujemo skup na Trgu republike, ne očekujemo incidente

Student koji se predstavio kao „Nenad sa Filološkog fakulteta“ Univerziteta u Beogradu izjavio je danas da studenti, zajedno sa bajkerima, obezbeđuju skup koji na Trgu Republike, odakle će građani u 17 časova organizovano krenuti na Slaviju, gde je u 18 časova najavljen zvaničan početak studentskog protesta. „Obezbeđeni smo sa svih strana. Ne očekujemo nikakve incidente“, rekao je student za agenciju Beta na Trgu Republike. Na Trgu su štandovi, na kojima studenata