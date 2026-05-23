Tanjga nezadovoljan zbog odnosa prema igračima Vojvodine: „To je dokaz da nas ne cene i to treba da nam bude podstrek da napredujemo u svakom pogledu“

Fudbaleri Vojvodine će u subotu od 18 časova na Karađorđu dočekati Novi Pazar u poslednjem kolu Superlige Srbije, a ulaz na tribine biće slobodan.

Trener Novosađana Miroslav Tanjga rekao je da njegova ekipa želi da sezonu završi pobedom pred domaćom publikom. – Doterali smo i ovo do kraja, uz sve turbulencije koje smo imali od početka do kraja. Napokon smo došli do utakmice koja nam rezultatski ništa ne znači. Igramo za tri boda, a ni pobeda ni poraz nas neće pomeriti ni gore ni dole. Ulazimo relaksirani i mislim da ćemo moći da odigramo za publiku i da se zahvalimo za sve ove mesece što su bili uz nas i