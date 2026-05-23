Rukometašice Zvezde na korak do treće vezane titule: Naisa još nije dala završnu reč

Aktuelne srpske rukometne šampionke, igračice Crvene zvezde 60 minuta deli do nove, treće titule državnog prvaka.

Izabranice Šandora Raca su savladale Naisu u prvoj utakmici finalne serije sa 32:28 i imaju šansu da u Nišu podignu pehar. Međutim, Naisa je tokom sezone pokazala da je tvrd orah i da se bez borbe neće predati. Druga utakmica igra se u nedelju od 20 časova. Prvotimka Naise Milica Aćimović nada se dobroj utakmici i majstorici. –Domaći teren nam daju dodatnu motivaciju. Nije nam lako posle poraza i situacije u kojoj se nalazimo, ali smo uradili analizu, uočili greške