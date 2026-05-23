Najmanje 90 osoba poginulo u eksploziji u rudniku u Kini, devet nestalo: Si Đinping naredio spasavanje i istragu

Najmanje 90 osoba je poginulo u eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Čangži, u provinciji Šansi na severu Kine, prenosi danas Kineska centralna televizija (CCTV), dok su lokalne vlasti saopštile da su odgovorna lica iz kompanije Tondžou, koja upravlja rudnikom, u pritvoru.

Lokalne vlasti su danas saopštile da je broj stradalih porastao na 90, a da se još devet osoba vodi kao nestalo, prenosi "Čajna dejli". Do šest časova jutros po lokalnom vremenu, 201 rudar je bezbedno izvučen na površinu. Prema informacijama iz štaba za spasavanje, akcija spasavanja i dalje je u toku, a spasilačke ekipe nastavljaju intenzivnu potragu i rad na mestu nesreće. Kineska novinska agencija Sinhua prenela je da su odgovorna lica iz kompanije koja upravlja