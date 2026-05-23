uživo rat u Ukrajini Broj žrtava napada na internat u regionu Luganska porastao na 10

U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku održana je hitna sednica Saveta bezbednosti o pretnjama međunarodnom miru i bezbednosti, koja je sazvana na zahtev Ruske Federacije, nakon izveštaja o napadu dronom na studentski dom u Starobelsku u Luganskoj oblasti, koju kontroliše Rusija.

Šest osoba je poginulo, a više od 40 je povređeno. Ruski predsednik Vladimir Putin optužio je Kijev za "teroristički napad". Istovremeno, američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je da su pregovori o okončanju rata, vođeni uz posredovanje Vašingtona, trenutno obustavljeni zbog izostanka napretka. Ključni događaji Održana hitna sednica SB UN povodom ukrajinskog napada na školu u Lugansku Ukrajinski Generalštab: Gađan štab "Rubikona" u Luganskoj oblasti, ne