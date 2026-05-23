Danas pretežno sunčano, ali uz moguću kišu, grmljavinu i grad u pojedinim krajevima Srbije

U severnim delovima Srbije i u Beogradu danas će preovladavati pretežno sunčano i toplo vreme, dok se u ostalim krajevima očekuje promenljivo i nestabilno vreme praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na mogućnost kratkotrajne pojave sugradice i grada, kao i olujnog vetra, posebno u istočnoj, jugoistočnoj i centralnoj Srbiji. Tokom dana duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, dok se na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno očekuju i jači udari vetra. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni, dok će maksimalna dnevna temperatura biti od 22 do 27 stepeni. U Beogradu sunčano i