Izraelskom ministru za nacionalnu bezbednost Ben-Gviru zabranjen ulazak u Francusku

Izraelskom ministru za nacionalnu bezbednost Itamaru Ben Gviru zabranjen je ulazak u Francusku, saopštio je danas šef francuske diplomatije Žan-Noel Baro.

Baro je na društvenoj mreži X naveo da je ta odluka doneta zbog "neprihvatljivih akcija" Ben Gvira u vezi sa aktivistima humanitarne flotile za Gazu "Global Sumud", koje su privele izraelske vlasti, preneo je Figaro. Izraelski ministar objavio je ranije ove nedelje video na kojem je prikazano kako su strani aktivisti, uključujući francuske državljane, ponižavani i naterani da kleče sa vezanim rukama. Francuske vlasti već su ranije