Nadomak Diznilenda u Kaiiforniji curi hemikalija, 40.000 ljudi evakuisano, moguća eksplozija

Zbog opasnosti od hemikalije koja curi iz dva rezervoara hemijske industrije, u južnoj Kaliforniji je evakuisano 40.000 stanovnika.

Vatrogasci nastoje da spreče da puknu i procure ili da čak i eksplodiraju rezervoari kompanije GKN Aerospejs s desetinama tona hemikalije metil metakrilat koja se pregrejala i isparava u vazd Opasna hemikalija za proizvodnju plastičnih delova za avione, curi u mestu Garden Grouv koje je manje od dva kilometra od dva tematska parka Diznilenda i 60 kilometara južno od centra Los Anđelesa. Vatrogasci nastoje da spreče da puknu i procure ili da čak i eksplodiraju