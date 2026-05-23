Policija: Krivična prijava protiv maloletnika zbog oštećenja izloga i grafita protiv državnih organa na Vračaru
Insajder pre 3 sata | FoNet
Beogradska policija saopštila je danas da je podnela krivičnu prijavu protiv maloletnika (2009) jer je 21. maja oštetio izlog jednog ugostiteljskog objekta na Vračaru.
Policijsko vozilo sa rotacijom, ilustracija, foto: Max Fleischmann/Unsplash On je osumnjičen i da je u prethodnom periodu, u više navrata na području te beogradske opštine, ispisivao grafite uvredljive sadržine upućene državnim organima Srbije, navodi policija.