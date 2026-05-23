Broj žrtava napada ukrajinskih oružanih snaga na internat srednje škole u Starobeljsku u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici dostigao je 10, saopštilo je danas Ministarstvo za vanredne situacije Rusije.

(Head of Russian-controlled Luhansk region Leonid Pasechnik Telegram channel via AP) "Do sada je povređeno 48 osoba, od kojih je 10 preminulo", navodi se u saopštenju, prenosi TASS. Ministarstvo za vanredne situacije povećalo je broj svojih timova za raščišćavanje ruševina srušene zgrade. "Jedinice za spasavanje u rudnicima ruskog Ministarstva za vanredne situacije dodatno su raspoređene u okviru spasilačke operacije", navelo je rusko ministarstvo. Predsednik