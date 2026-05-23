Rusko ministarstvo: Deset žrtava napada na internat u Luganskoj oblasti, povređeno 48 osoba

Insajder pre 39 minuta  |  Tanjug
Rusko ministarstvo: Deset žrtava napada na internat u Luganskoj oblasti, povređeno 48 osoba

Broj žrtava napada ukrajinskih oružanih snaga na internat srednje škole u Starobeljsku u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici dostigao je 10, saopštilo je danas Ministarstvo za vanredne situacije Rusije.

(Head of Russian-controlled Luhansk region Leonid Pasechnik Telegram channel via AP) "Do sada je povređeno 48 osoba, od kojih je 10 preminulo", navodi se u saopštenju, prenosi TASS. Ministarstvo za vanredne situacije povećalo je broj svojih timova za raščišćavanje ruševina srušene zgrade. "Jedinice za spasavanje u rudnicima ruskog Ministarstva za vanredne situacije dodatno su raspoređene u okviru spasilačke operacije", navelo je rusko ministarstvo. Predsednik
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Broj žrtava napada na internat u Luganskoj oblasti porastao na 10

Broj žrtava napada na internat u Luganskoj oblasti porastao na 10

RTV pre 1 sat
Broj žrtava napada na studentski dom u LNR porastao na 10

Broj žrtava napada na studentski dom u LNR porastao na 10

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RusijaLuganjsk

Svet, najnovije vesti »

Novinar iz Budimpešte o havariji u MOL-u: Odmah izvršena merenja, nema opasnosti po životnu sredinu (VIDEO)

Novinar iz Budimpešte o havariji u MOL-u: Odmah izvršena merenja, nema opasnosti po životnu sredinu (VIDEO)

Insajder pre 9 minuta
Kao prijatelji, ali zna se ko je jači: Odnos Sija i Putina u novim geopolitičkim okolnostima

Kao prijatelji, ali zna se ko je jači: Odnos Sija i Putina u novim geopolitičkim okolnostima

NIN pre 4 minuta
uživo Pregovori vise o koncu: Tramp razmatra nove napade, Iran preti „trećim odgovorom“

uživo Pregovori vise o koncu: Tramp razmatra nove napade, Iran preti „trećim odgovorom“

NIN pre 14 minuta
Aksios: Tramp razmatra nove udare na Iran ako ne dođe do proboja u pregovorima; u Teheranu posrednici iz Pakistana i Katara

Aksios: Tramp razmatra nove udare na Iran ako ne dođe do proboja u pregovorima; u Teheranu posrednici iz Pakistana i Katara

RTS pre 14 minuta
Evropska unija ne može lako da zameni Microsoft softver

Evropska unija ne može lako da zameni Microsoft softver

Newsmax Balkans pre 9 minuta