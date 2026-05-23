Srbijavoz: Obustavljen saobraćaj svih vozova na železničkoj mreži

Železnički saobraćaj u celoj Srbiji potpuno je obustavljen jutros u 04:15 časova odlukom "Infrastrukture železnice Srbije". Informacija je objavljena u ranim jutarnjim satima, u 4 sata i 43 minuta.

Foto: Srđan Ilić Prema toj informaciji, na snazi je potpuna obustava voznog saobraćaja na kompletnoj železničkoj mreži Srbije, saopštio je "Srbijavoz" uz napomenu da će prekid trajati do daljnjeg. Naslovljeno kao 'Važno saopštenje – obustava saobraćaja' ova informacija je objavljena na sajtu Infrastruktura Železnica Srbije jutros u 4 sata i 43 minuta. "Srbijavoz” a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 23. maja 2026. godine u 04:15 časova 'Infrastruktura