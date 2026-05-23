Studenti postavljaju binu na Slaviji, kolone automobila iz više gradova krenule ka Beogradu

Studeni u blokadi saopštili su danas da su na Slaviji u Beogradu počele pripreme za večerašnji skup, koji će na tom mestu početi u 18 časova.

Ilustracija. Foto: Stefan Miljuš Kako su saopštili na svom sajtu blokade.org, na Slaviji (ugao Bulevara oslobođenja i Svetog Save) je u toku postavljanje bine, ispred koje je postavljen veliki transparent "Studenti pobeđuju". Studenti su naveli i da su građani u organizovanim kolonama vozila već pošli ka Beogradu iz Užica, Valjeva, Kule, kao i da su u toku pripreme za polazak u Novom Sadu, Nišu i drugim gradovima. Grupa "Trčim za studente", jutros je organizovala