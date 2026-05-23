Najmanje 90 mrtvih u eksploziji u rudniku uglja u Kini

Reuters Najmanje 90 ljudi je poginulo u eksploziji u rudniku uglja na severu Kine, prema izveštajima državnih medija.

Gas je eksplodirao u rudniku uglja Liušenju, kojim upravlja grupa Tongdžou, u provinciji Šansi. Stotine spasilaca je poslato na lice mesta. Snimci prikazuju bolničare sa nosilima, a u pozadini se vide kola hitne pomoći. Navodno je više od 100 ljudi prebačeno u bolnicu, a spašavanje je i dalje u toku. Eksplozija se dogodila u 19:29 po lokalnom vremenu 23. maja u rudniku uglja u Šansiju, a u vreme incidenta je na dužnosti bilo 247 radnika. Kineski predsednik Si