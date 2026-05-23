Za vikend pljuskovi i grad, od ponedeljka pravi letnji dani

Stanovnike južne i jugoistočne Srbije danas očekuje nestabilno vreme, najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dok se od početka naredne nedelje predviđa značajan porast temperatura koje će dostići i 31 stepen.

U Nišu se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom danas, a od ponedeljka stabilizacija vremena i porast temeprature. Za područje južne i jugoistočne Srbije danas je na snazi upozorenje na lokalne pljuskove sa grmljavinom i pojavu grada . Uz padavine se očekuje i kratkotrajno jak vetar . U Nišu se, prema najavama, očekuje promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, dok su posle podne mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a