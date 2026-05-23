Jeziv slučaj vršnjačkog nasilja u Milićima: Maloletnik tukao vršnjaka dok su ostali sve snimali

Slučaj fizičkog sukoba dvojice starijih maloletnika zabeležen je u Milićima, a snimak incidenta pojavio se na društvenim mrežama.

Na videosnimku se vidi kako jedan maloletnik više puta udara drugog, dok ostali prisutni sve posmatraju i snimaju. Iz Ministarstva prosvete i kulture RS saopštili su da je škola obavila razgovore s učesnicima događaja te o svemu obavestila nadležne institucije. Takođe, održan je sastanak multisektorskog tima kako bi bilo osigurano koordinisano postupanje i pružena podrška svim učesnicima incidenta. - Incident se dogodio van školskog objekta, a škola je preduzela