Ruska osveta za Lugansk: Ambasada SAD u Ukrajini upozorila na napade u naredna 24 sata

Ambasada SAD u Ukrajini saopštila je večeras da je obaveštena "o potencijalnom velikom vazdušnom napadu koji bi mogao da se dogodi u bilo kom trenutku u naredna 24 sata". "Kao i uvek, Ambasada savetuje građanima SAD da budu spremni da se odmah sklone u slučaju uzbune za vazdušni napad", dodaje se u saopštenju emitovanom na sajtu, bez navođenja dodatnih detalja. To saopštenje objavljeno je nakon što je ukrajinski predsednik V olodimir Zelenski pozvao na budnost zbog