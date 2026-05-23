Ruski ambasador o masakru u internatu u Luganskoj oblasti: Namerni napad na objekat u kome deca žive i uče je ratni zločin!

U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas je počela hitna sednica Saveta bezbednosti o pretnjama međunarodnom miru i bezbednosti, koja je sazvana na zahtev Ruske Federacije, posle izveštaja o napadu dronom na studentski dom u Starobelsku u Luganskoj oblasti, koju kontroliše Rusija.

Stalni predstavnik Rusije pri UN ambasador Vasilij Nebenzja izjavio je večeras na sednici Saveta bezbedosti UN koja je sazvana na zahtev Moskve, da je napad ukrajinskih oružanih snaga na školski objekat u LNR, u kojem je prema dosadašnjim podacima poginilo najmanje šest osoba, a više desetina ranjeno, bio namerni udar i ratni zločin. - Ovaj namerni napad na civilni objekat u kome deca uče i žive, izveden noću kada je studentski dom bio pun, očigledno je izveden sa