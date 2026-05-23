Velika crveno-bela žurka u centru Beograda! Hiljade navijača Zvezde slavi titulu - ori se pesma, pršte baklje, puca vatromet na sve strane (video)

Navijači Crvene zvezde večeras slave osvajanje nove titule prvaka Srbije njihovih fudbalera, pa je hiljade njih okupirao centar Beograda.

Posle poslednje utakmice u sezoni, u kojoj su izabranici trenera Dejana Stankovića poraženi na svom stadionu od OFK Beograda (1:2), "Delije" su krenule ka centru. Korteo je išao preko Autokomande i Slavije do Trga Republike, a konačna destinacija pristalica crveno-belih bi trebalo da bude Kalemegdan. Dok je hiljade "Delija" prolazilo gradom, orila se pesma, gorele su baklje, a u centru je čak priređen i veliki vatromet, pa je pucalo na sve strane. U svakom slučaju,