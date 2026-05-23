BIRODI: Izraz „blokader“ u medijima upotrebljen više od 85.000 puta od početka godine

Mašina pre 1 sat
Organizacija Biro za društvena istraživanja (BIRODI) saopštila je da je izraz „blokader“ od početka godine u domaćim medijima upotrebljen više od 85.000 puta, ukazujući na intenzivnu medijsku kampanju i sve češće korišćenje tog termina u političkom i društvenom diskursu.

Kako navode iz BIRODI-ja, analiza medijskog sadržaja pokazala je da se termin najčešće koristi u kontekstu protesta, građanskih okupljanja i političkih blokada, dok je posebno zastupljen u televizijskim programima, portalima i dnevnoj štampi. Iz organizacije ocenjuju da ovako učestala upotreba pojedinih izraza može imati značajan uticaj na oblikovanje javnog mnjenja, naročito kada se određene društvene grupe ili učesnici protesta predstavljaju kroz unapred
