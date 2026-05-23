BLOG Uživo „Ti i ja, Slavija“: Počeo studentski protest na Slaviji

Danas se održava studentski protest na Slaviji. Iako je zvanični program najavljen od 18 časova, Beograd je od ranih jutarnjih sati u znaku protesta. Kolone sa Trga republike, Autokomande i sa Pravnog i Poljoprivrednog fakulteta, ali i drugih krajeva Beograda, uputile su se ka Slaviji.

Četvrti put građani i studenti od pada nadstrešnice idu na beogradski trg Slavija. Danas se održava skup pod parolom „Studenti i narod pobeđuju“. Očekuje se veliki broj građana i građanki, koji od ranih časova polaze iz svih delova Srbije. Bivši funkcioner Saveza samostalnih sindikata Srbije Jugoslav Ristić poručio je na skupu da politika jeftine radne snage mora da bude napuštena, jer veliki broj građana u Srbiji, uprkos radu, nema uslove za dostojanstven život.