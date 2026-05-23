BLOG Uživo „Ti i ja, Slavija“: Završen studentski skup na Slaviji uz simboličnu poruku „Studenti pobeđuju“

Danas je održan studentski protest na Slaviji. Iako je zvanični program najavljen od 18 časova, Beograd je od ranih jutarnjih sati bio u znaku protesta. Kolone sa Trga republike, Autokomande i sa Pravnog i Poljoprivrednog fakulteta, ali i drugih krajeva Beograda, uputile su se ka Slaviji, gde je održan veliki studentski protest.

Četvrti put građani i studenti od pada nadstrešnice idu na beogradski trg Slavija. Danas se održava skup pod parolom „Studenti i narod pobeđuju“. Očekuje se veliki broj građana i građanki, koji od ranih časova polaze iz svih delova Srbije. Na skupu na Slaviji govorila je i pesnikinja i profesorka srpskog jezika i književnosti Marija Vulović, koja je poručila da je danas u Srbiji teško, ali časno ostati čovek. Za studente je u svom govoru rekla da u njima vidi