Suze u Novom Sadu, otišla legenda kluba: Kapiten poslednji put obukao dres Vojvodine

Đak, prvotimac i kapiten Vojvodine Slobodan Medojević (35) definitivno je napustio taj klub i oprostio se od navijača.

Uoči meča protiv Novog Pazara i pobede "Stare dame" 3:0, dobio je poseban ispraćaj na stadionu "Karađorđe", na kojem po svemu sudeći ipak neće završiti karijeru. Bilo je veoma emotivno, pogledajte. Dan pre poslednjeg meča za Vojvodinu, Medojević je rekao da mu je postalo jasno da odlazi jer mu nije ponuđeno da ostane. "Nije bilo kontakata sa ljudima iz kluba još uvek, a za 10 dana mi ističe ugovor, to je za mene očigledan znak da je priča gotova. Svakako da neću