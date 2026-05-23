Ambasada SAD u Kijevu upozorila na mogući veliki ruski napad

Ambasada Sjedinjih Američkih Država (SAD) u Kijevu upozorila je na mogući veliki ruski vazdušni napad na Ukrajinu u naredna 24 sata, objavila je večeras Ukrajinska pravda. "Američka ambasada u Kijevu je dobila informacije o potencijalno značajnom vazdušnom napadu koji se može dogoditi u bilo kom trenutku u naredna 24 sata.

Ambasada, kao i uvek, preporučuje američkim građanima da budu spremni da se odmah sklone u slučaju objavljivanja vazdušne uzbune", navedeno je u objavi. Portal podseća da je slično bezbednosno upozorenje Ambasade SAD bilo 8. januara ove godine, a iste noći je Rusija ispalila balističku raketu srednjeg dometa Orešnik na Lavovsku oblast. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je ranije danas, pozivajući se na obaveštajne podatke američkih i evropskih