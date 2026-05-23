(BLOG) Studenti organizuju skup na Slaviji, očekuje se dolazak građana iz cele zemlje

Studenti u blokadi danas, na beogradskom Trgu Slavija organizuju skup na koji su dolazak najavili akademci, aktivisti i građani iz drugih delova Srbije.

Preduzeće Srbijavoz saopštilo je da je železnički saobraćaj u celoj zemlji - obustavljen. Skup na Slaviji treba da počne u 18.00 i traje do 20.00 a prethodiće mu okupljanja na četiri lokacije u Beogradu, odakle će kolone, uoči početka skupa, krenuti ka Slaviji. Dolazak na Slaviju najavila je i grupa građana "Čačanski front" koja je saopštila da će iz Preljine aktivisti iz više gradova iz Zapadne Srbije organizovano krenuti na studentski protest. Očekuju dolazak