(BLOG) "Ti i ja, Slavija": Kolone iz svih pravaca pristižu na studentski skup
N1 Info pre 53 minuta | N1 Beograd Beta
Studenti u blokadi na beogradskom Trgu Slavija organizuju skup pod nazivom "Ti i ja, Slavija, jer studenti pobeđuju".
Građani i aktivisti iz cele Srbije organizovano idu ka Beogradu. Preduzeće "Srbijavoz" saopštilo da je železnički saobraćaj u celoj zemlji - obustavljen. Skup na Slaviji počinje u 18 časova. Okupljanja see obavljaju na četiri lokacije u Beogradu, odakle će kolone, uoči početka skupa, krenuti ka Slaviji. Građani iz zapadne i centralne Srbije krenuli su organizovano ka Beogradu u auto-koloni iz Preljine kod Čačka. Očekuju se dolazak aktivista iz Kruševca, Vrnjačke