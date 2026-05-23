(BLOG) "Ti i ja, Slavija": Kolone iz svih pravaca pristižu na studentski skup

Studenti u blokadi na beogradskom Trgu Slavija organizuju skup pod nazivom "Ti i ja, Slavija, jer studenti pobeđuju".

Građani i aktivisti iz cele Srbije organizovano idu ka Beogradu. Preduzeće "Srbijavoz" saopštilo da je železnički saobraćaj u celoj zemlji - obustavljen. Skup na Slaviji počinje u 18 časova. Okupljanja see obavljaju na četiri lokacije u Beogradu, odakle će kolone, uoči početka skupa, krenuti ka Slaviji. Građani iz zapadne i centralne Srbije krenuli su organizovano ka Beogradu u auto-koloni iz Preljine kod Čačka. Očekuju se dolazak aktivista iz Kruševca, Vrnjačke