(FOTO) Jake policijske snage u Pionirskom parku

U Pionirskom parku uoči današnjeg protesta studenata u blokadi koji će biti održan na Slaviji u toku je postavljanje štandova sa natpisom "Srbija pobeđuje", a primećeno je i pojačano prisustvo policije u opremi za razbijanje demonstracija ispred i unutar parka.

Kako javlja reporterka FoNeta, u pozadini se čuje muzika, dok se unutar parka ne beleži veći broj okupljenih građana. Ispred Starog dvora prisutan je veći broj pripadnika policije, kao i oko dvadesetak policijskih kombija. Veliki broj policije u i oko Pionirskog parka, u parku je postavljena bina sa koje se čuje glasna muzika. Istovremeno, u toku su pripreme za studentski protest na Trgu Slavija, koji počinje u 18 časova. Kod hotela