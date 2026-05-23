Ukrajinski ambasador u UN odbacio tvrdnje da je Ukrajina gađala studentski dom

Ambasador Ukrajine u Ujedinjenim nacijama Melnik Andri je izjavio da su "čista propaganda" ruske tvrdnje da je Ukrajina juče gađala dom đaka usmerenog obrazovanja u okupiranom Lugansku, gde je poginulo šestoro.

Andri je to rekao na hitnoj sednici Saveta bezbednosti, održanoj na zahtev Rusije povodom te pogibije, i rekao da su ukrajinske snage u petak "gađale isključivo Rusku ratnu mašineriju". Predsednik Rusije Vladimir Putin je tvrdio da napad na đački dom u Starobilsku, gradiću u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici, na istoku Ukrajine, "teroristički napad" i naložio Ministarstvu odbrane da "pripremi odmazdu". Ukrajinski mediji su preneli da je Generalštab