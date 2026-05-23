VJT: Saslušan osumnjičeni za ranjavanje muškarca u restoranu na Novom Beogradu

Više javno tužilaštvo je saopštilo danas da je saslušan muškarac (24) zbog sumnje da je 21. maja u jednom restoranu na Novom Beogradu hicima iz revolvera ranio jednu osobu a doveo u opasnost još njih nekoliko.

U saopštenju se M.D. (24) sumnjiči da je na podmukao pokušao da liši života G.S. i da je doveo u opasnost živote dvojice oštećenih i drugih osoba koja su se nalazila u restoranu. Više javno tužilaštvo je navelo i da je osumnjičeni na saslušanju kratko negirao krivično delo koje mu se stavlja na teret i da nije želeo da detaljno iznosi odbranu. Nakon saslušanja, VJT je sudiji za prethodni postupak Višeg sud, predložilo da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva,