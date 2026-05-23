Ponoš: Vučić traži gazdu koji bi ga držao kao svog guvernera Srbije

Predsednik Srbija centra (SRCE) Zdravko Ponoš istakao je da svaka rečenica u autorskom tekstu predsednika države Aleksandra Vučića za Fox News „izaziva gađenje“, jer „traži gazdu koji bi ga držao kao svog guvernera Srbije“. „Smucanje od nemila do nedraga u nameri da nađeš gazdu koji bi te držao kao svog guvernera u Srbiji neće ti izdobriti. Istina o tvojoj vlasti je kao ono bure tvojih drugara sa zabetoniranim telom. Otkopana“, poručio je danas Ponoš, na društenoj