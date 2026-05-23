Stali svi vozovi u Srbiji: Saobraćaj na prugama obustavljen „do daljnjeg“

,Srbijavoz” a.d. obavestio je korisnike usluga da je danas u 04:15 časova ,,Infrastruktura železnice Srbije”a.d. obustavila do daljnjeg saobraćaj svih vozova na železničkoj mreži Republike Srbije. „Molimo putnike da prate informacije putem sajta www.srbijavoz.rs -Informacije uživo“, naveli su u objavi.

Na portalu Infrastrukture železnice Srbije niti na profilima tog javnog preduzeća za sada nema obaveštenja o obustavi. Podsetimo da su poslednji put vozovi stali uoči velikog skupa u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, na godišnjicu pada nadstrešnice na železničkoj stanici u tom gradu, kada je život izgubilo 16 osoba. I uoči dva velika protesta u Beogradu 15. marta i 28. juna, Srbijavoz je i ovog puta obustavio putnički saobraćaj do Novog Sada. Prethodna dva puta