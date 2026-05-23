Dačić o neredima kod Predsedništva: Ima povređenih policajaca, privedene 23 osobe

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti nakon što je na prostoru između Starog dvora i zgrade Predsedništva Srbije, u Ulici kralja Milana, došlo do incidenta nakon završetka studentskog skupa na Trgu Slavija.

"Došlo je do drastičnog narušavanja javnog reda i mira i napada na policiju koji je ničim izazvan. U Ulici kralja Milana došlo je do probijanja ograde i napada na službenika. Želeo bih da osudim napad na policiju. Policija je obavljala posao, nikoga nije napadala", rekao je Dačić. On je naveo da su učesnici incidenta napadali kamenicama, flašama i drugim predmetima. "Došlo je do napada svim sredstvima, kamenicama, flašama, skidane su šahte kako bi se bacale na