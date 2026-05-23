Brnabić: Postepena integracija u EU je situacija u kojoj svi dobijaju

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da bi ulaskom Zapadnog Balkana u Šengenski prostor ojačalo evropske granice, ali i sa druge strane, dodaje, to bi povećalo konkurentnost regiona, pa je poručila da bi postepena integracija u EU bila situacija u kojoj svi dobijaju.

Ona je to rekla u Pragu na "GLOBSEC 2026" forumu, na panelu "Van čekaonice - Novo promišljanje proširenja Evropske unije", odgovarajući na pitanje da li smatra da je moguće ući u Šengenski prostror pre pristupanja EU. Brnabić je dodala da bi u tom slučaju benefite imali i zemlje EU koje najviše doprinose EU fondovima, jer bi ulaskom u Šengen privreda imala koristi i ne bi morali da se koriste određeni fondovi. "A ako bismo postali deo Šengenskog prostora, mislim da