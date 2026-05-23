Rubio poručio da Vašington napušta mirovne pregovore za Ukrajinu

Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je danas da su pregovori uz učešće Vašingtona o okončanju rata u Ukrajini obustavljeni zbog nedostatka napretka, ali da su SAD spremne da im se ponovo priključe ako se pojavi šansa za postizanje rezultata.

On je to izjavio novinarima tokom sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Švedskoj, prenosi Ukrinform. "Uključili smo se jer su nam rekli da smo jedini koji to mogu da urade. Jedini sa kojima će i Rusi i Ukrajinci razgovarati", objasnio je američki državni sekretar. Istovremeno je priznao da pregovori nisu dali rezultate. "Nažalost, nisu bili produktivni", rekao je Rubio. On je, takođe, demantovao navode o navodnom pritisku Vašingtona na Kijev. "Priče koje se