Infrastrukture železnice: Vozovi obustavljeni zbog anonimne dojave o bombama

Preduzeće „Infrastruktura železnice Srbije“ saopštilo je da su noćas u 03.06 dežurni železnički dispečeri primili su anonimnu telefonsku dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depoima, zbog čega je obustavljen kompletan železnički saobraćaj. „O tome su odmah obavešteni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP). Nadležni državni organi preduzimaju mere kako bi se proverili vozovi i depoi, sa ciljem očuvanja bezbednosti