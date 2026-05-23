Film "Fjord" rumunskog reditelja Kristijana Munđua osvojio Zlatnu palmu u Kanu

Film "Fjord" rumunskog reditelja Kristijana Munđua (Cristian Mungiu) osvojio je večeras Zlatnu palmu na 79. Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu, preneli su francuski mediji.

Munđu je prvu Zlatnu palmu dobio 2007. godine za film "4 meseca, 3 nedelje i 2 dana". Gran pri (Grand Prix) je osvojilo ostvarenje "Minotaur" ruskog reditelja u egzilu Andreja Zvjaginceva, dok je Nagradu žirija dobio film "The Dreamed Adventure" reditelja Valeska Grizebaha. Nagradu za nabolju režiju su dobili Havijer Kalvo (Javier Calvo) i Havijer Ambrosi za film "The Black Ball" (La Bola Negra), kao i Pavel Pavlikovski za film "Fatherland". Nagradu za najbolju