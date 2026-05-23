Nicović: Nenalaženje tela u slučaju Senjak postalo teret centrima moći, zato je ubijeni 'pronađen'

Nekadašnji načelnik beogradske policije, advokat Marko Nicović ocenio je da je potraga za telom ubijenog u slučaju "Senjak" u početku trebalo da amortizuje pritisak javnosti kako bi se dobilo u vremenu.

"Međutim, kako je počela da raste temperatura oko celog slučaja, skrivanje leša je počelo da biva teret oko vrata policije, a posebno centrima moći. Zato je ubijeni 'pronađen'", rekao je Nicović, koji je član Svetske asocijacije šefova policije, za današnje izdanje lista Danas. Prema njegovim rečima, oni koji su nameravali da ometaju istragu kroz "nenalaženje tela dolazili su u opasnost da neko od deset uhapšenih i desetak privedenih ne počne da priča o celom