Policija naredila građanima da uđu u kafiće, na Slaviji zatekla studente kako rasklapaju binu: Uhapšene 23 osobe FOTO, VIDEO…

Ispred Pionirskog parka večeras je došlo do incidenata kada je grupa ljudi gađala policiju bakljama, kamenicama i drugim priotehničkim sredstvima.

Sve najnovije vesti o događajima ispred Pionirskog parka pratite u našem blogu uživo. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić optužio je učesnike studentskog protesta na Slaviji da su posle 20 časova na tri mesta u centru grada napali na policiju i tako izazvali nerede. Naveo je da su zbog napada na policiju za sada privedena 23 lica. Više u posebnoj vesti. Policija potisnula građane iz Kralja Milana. Svima koji su se našli na ulici naredili da uđu u kafiće,