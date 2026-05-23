Šider: Kada vlast zaustavlja vozove kako bi građane sprečila da dođu na demonstracije, to više nije znak snage, to je znak panike

Šef delegacije SPÖ-a u Evropskom parlamentu Andreas Šider oglasio se na Iksu povodom toga što je Infrastruktura železnice Srbije danas, uoči protesta studenata na Trgu Slavija, do daljeg obustavila saobraćaj svih vozova na železničkoj mreži u Srbiji, ne navodeći razloge za obustavu.

Šidser je napisao da "danas režim Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke (SNS) ponovo pokazuje koliko je veliki strah od sopstvenih građana". "Samo nekoliko sati pre najavljenog velikog studentskog protesta u Beogradu, bez ikakvog suvislog objašnjenja, obustavljen je kompletan železnički saobraćaj u Srbiji. Cela Srbija je odjednom stala – upravo na dan kada hiljade ljudi žele da otputuju na protest na Slaviji. Kada jedna vlast zaustavlja vozove kako bi