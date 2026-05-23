VIDEO Za kraj bakljada i "ko ne skače, taj je ćaci": Novi snimak iz drona sa veličanstvenog skupa na Slaviji

Studentski skup "Ti i ja, Slavija" koji je danas organizovan na Trgu Slavija završen je bakljadom.

Kraj skupa obeležilo je, sada već tradicionalno "ko ne skače, taj je ćaci", bakljada i horsko pevanje pesme "Ružo rumena" koju je sa bine zapevao glumac Dragan Gagi Jovanović. Opširnije o današnjem danu mogli ste da pratite u našem blogu uživo. Arhiv javnih skupova objavio je na mreži Iks da snimci današnjeg studentskog skupa na Trgu Slavija u Beogradu ukazuju da će "on biti u rangu najvećih studentskih do sada". " Procena mase preko 100k (100.000, prim. aut) ljudi